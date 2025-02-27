日本京都計劃巴士及地鐵收取「遊客價」　目標2027年實施

日本京都市長松井孝治周二（2月25日）宣布，打算在市營巴士和地鐵設立「市民優先價格」，針對遊客收取比市民更高的車費，目標在2027財年內實施。一旦實現，將成為日本全國首例。



京都市因受「觀光公害」（overtourism）嚴重影響，來自國內外遊客的日益增長擠壓了公共交通工具的空間，導致市民難以擠上巴士和地鐵。影響當地居民日常通勤和生活節奏。市長表示正致力於對市民實施優惠定價，以緩解交通擁堵，讓市民和遊客共存。

日本旅遊・日本自由行・日本地標・日本經濟・日本景點・京都・清水寺：圖為2023年3月30日，一群遊客走在日本京都清水寺附近的街道上。（Reuters）

然而，現行法律禁止在票價方面進行「不當的差別待遇」，而根據住址等因素進行區分可能被視為歧視行為。另外還存在市營巴士和私營巴士票價制度一致、如何區分居民和遊客等問題。

市長松井孝治回應道，正在通過向中央政府提出有關請求以及其他方式，解決這些問題。並且透露，已指示交通局爭取在2027財年內實現這一目標。