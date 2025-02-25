日本北海道冬季美景藏危機　遊客「履薄冰」嚇壞本地人

日本北海道每年這個時候都會擠滿觀看雪景的遊客，而不少遊客會在「流冰」（薄冰）上玩耍，網走市觀光部門上周二（18日）提醒，這十分危險，倘若不慎跌入深海，分分鐘會有生命危險。



根據網走市觀光部門說法，「流冰」旅遊目前正如火如荼地進行，遊客應參與正規活動，坐火車離遠觀賞「流冰」，有些人不小心站到「流冰」之上，這是非常危險的行為，若跌入海中，生命就會受到威脅。

日本北海道每年這個時候都會擠滿觀看雪景的遊客，而不少遊客會在「流冰」（薄冰）上玩耍，網走市觀光部門上周二（18日）提醒，這十分危險，倘若不慎跌入深海，分分鐘會有生命危險。（X@tabi_abashiri）

網走市觀光部門以日文、中文和英文設立警示牌，呼籲民眾遠離「流冰」。網走海上保全局職員指，由於水溫較低，如果掉進海中，身體很快會出現體溫過低的情況，在很短的時間內，也就是幾分鐘內，這個人就會死亡。

根據日本《富士新聞台》拍攝到的相片，在網走市的「流冰」區域，可以見到地面上有不少腳印，冰塊下面的區域可能是海洋而非沙灘。（富士新聞台）

根據日本《富士新聞台》拍攝到的相片，在網走市的「流冰」區域，可以見到地面上有不少腳印，冰塊下面的區域可能是海洋而非沙灘。尤其是今年，報道引述專家指，今年日本海暖流湧入鄂霍次克海，讓海水溫度上升，這令「流冰」較往年更薄、更稀少，因此走在「流冰」上必須特別注意。

不止網走市，北海道其他地區也有類似問題，例如紋別市。