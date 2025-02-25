京都旅遊勝地擠滿外國遊客　日本旅客「分散觀光」周邊景點

日本京都市因遊客激增而遭受「觀光公害」（overtourism），當地政府2024年末的一項調查顯示，去年秋天前往伏見稻荷大社等知名景點的外國遊客，比前年同期增加約30％；而這些景點的日本旅客卻減少約15%；周邊景點的日本客則有所增加。政府稱這是推動「分散觀光」取得的成果。



《產經新聞》周一（2月24日）報道，京都市利用匿名手機定位數據等方法，收集在2024年11月1日至12月15日間訪問該市主要旅遊景點周邊地區的人數數據，並將其與2013年11月3日至12月17日的數據進行比較。

京都市「伏見稻荷大社」，是全日本共3萬間稻荷神社的總本宮。（IG@maako.s）

根據綜合數據，伏見稻荷地區的外國遊客數量與2023年同期相比增加46％，日本遊客數量則減少23％；北野天滿宮地區的外國遊客增加42％，日本遊客減少42％。錦市場等地也呈現類似趨勢。

該市還研究在周邊旅遊景點推動「分散觀光」的現狀，雖然只有日本遊客的數據，但造訪京都西北部的「京北地區」遊客人數與去年同期增加59%。參觀「伏見」、「山科」、「西京」周邊地區的遊客人數也增加20%以上，說明日本遊客數量明顯增加。