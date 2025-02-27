美國豪宅命案　兄涉殘忍殺弟並挖眼　美媒：警方懷疑他吃下眼球

美國新澤西州（New Jersey）普林斯頓（Princeton）一間豪宅2月22日深夜發生命案，31歲哥哥馬修（Matthew Hertgen）涉嫌毆打並殺死26歲親弟弟約瑟夫（Joseph Hertgen），約瑟夫的眼球遭挖出。調查人員在案發現場發現帶血的刀叉和盤子，據美媒引述消息人士指，警方懷疑馬修把弟弟的眼球吃下肚裏。



馬修（Matthew Hertgen）涉嫌在自家豪宅毆打並斬死親弟弟（NJ Prosecutors office）

據《紐約郵報》報道，案件發生在22日晚上11時15分左右，馬修在涉嫌殺害弟弟後自行報案，稱在普林斯頓附近的高檔住宅大樓內有一具屍體，且現場發生火災。當警員抵達現場後，發現約瑟夫的屍體，且家中寵物貓也已被燒死，隨即認定馬修就是嫌疑人。

26歲死者約瑟夫（紅圈處）疑遭31歲哥哥殺害（Instagram/Marcello Borges）

此案讓外界十分震驚，馬修出自一個條件優渥的家庭，父親在高科技公司WiLine Networks擔任總裁兼財務總監（CFO），馬修自己與弟弟分別就讀於維思大學（Wesleyan University）和密歇根大學（University of Michigan）。在涉嫌謀殺前，馬修曾有一次因涉嫌醉酒駕被捕，未有做過其他違法的事情。

去年9月，馬修在Facebook上發布過一篇內容令人不安的詩歌，字句包括「血從他眼裏滲出」、「他的靈魂已被釘在十字架上」等。

在慘案發生前一晚，馬修曾在Facebook上傳一張照片，照片中的他目光呆滯的盯着鏡頭。

此案曝光後，馬修的高中足球教練Joseph Mahon受訪時稱，馬修有很多朋友，工作認真，完全不理解為何會發生這一切。目前馬修被控觸犯謀殺罪等罪行，一旦罪名成立，將面臨終身監禁。