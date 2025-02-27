預知夢？美國男夢見自己中獎　隔天中樂透頭獎驚呆：連金額也一樣

一名居住在美國北卡羅萊納州蓋斯頓郡的男子，日前做了一個中獎的夢，隔天竟真的中了價值11萬美元（約85萬港元）的現金樂透（lottery）頭獎。



北卡羅萊納州彩券局表示，該彩券的中獎機率僅有96萬分之一。

一名美國男子日前做了一個中11萬獎金的夢，隔天竟真的中了價值11萬美元的樂透大獎。（nclottery.com）

一名美國男子日前做了一個中11萬獎金的夢，隔天竟真的中了價值11萬美元的樂透大獎。（nclottery.com）

這起不可思議的巧合發生在本月16日，北卡羅萊納州當地居民霍本（Robert Hoban）在睡夢中看見自己中獎，醒來後發現夢境成真。根據北卡羅萊納州彩券局表示，霍本是透過線上系統購買彩券，花費1美元（7.77港元）購買Quick Pick即開獎彩券。他在週日晚間的開獎中，成功對中全部5個號碼，贏得頭獎。

Cash 5是北卡羅萊納州6種彩券遊戲之一，中獎機率僅有96萬分之一。（nclottery.com）

霍本在21日領取獎金時表示，這個巧合令人難以置信，他在中獎前一晚的夢境中，不僅夢見自己會中獎，而且很奇怪，夢中的金額就是11萬美元。當他向家人分享這個好消息時，因為平時愛開玩笑的個性，讓家人都以為他又在說笑：

這聽起來很瘋狂，但是真的。

北卡羅萊納州彩券局指出，Cash 5是該州6種彩券遊戲之一，中獎機率僅有96萬分之一。民眾可以選擇在實體店面或透過官方網站、手機應用程式購買。扣除聯邦和州稅後，霍本最終領到78925美元（約61萬港元）的獎金。

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