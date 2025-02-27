不滿電影放映前廣告長達25分鐘　印度男子告戲院勝訴獲賠

對一些人來說，電影開場前的廣告是排隊買爆米花時的緩衝。但對印度的一名男子來說，冗長的電影廣告讓他非常惱火，他因此事將影院告上法庭並獲得勝訴賠償。



據《衛報》（the Guardian）26日報道，來自印度班加羅爾（Bangalore）的31歲律師Abhishek MR去年12月與朋友訂票觀看戰爭劇《Sam Bahadur》。雖然他預定的電影原定4點05分開始，但在電影真正開始之前，他被迫觀看了25分鐘的廣告。

Abhishek MR原本計劃看完電影後就立即回去工作，但電影結束時間因廣告延後，讓他十分惱火。他隨後對印度最大的連鎖影院PVR Inox提起訴訟，稱自己因電影廣告導致「無法參加當天原定的其他安排，並面臨無法用金錢衡量的損失。」

PVR是印度最大的連鎖電影院。（Getty）

在今年二月份的一項裁決中，消費者法庭做出了對Abhishek MR有利的判決：命令電影院賠償他五萬盧比（約4,470港元）作為時間浪費的賠償，以及5,000盧比（約445港元）作為精神損失費，並要求電影院承擔他的法律費用。

法院判決書中說：「新時代，時間就是金錢，每個人的時間都非常寶貴。對於坐在影院裏觀看不必要的廣告25至30分鐘是一段相當長的時間。日程安排緊張的人沒有時間可以浪費。」