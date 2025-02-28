Bybit爆加密貨幣圈最大盜竊案　FBI：朝鮮是幕後黑手

美國聯邦調查局指控朝鮮是盜竊價值15億美元（約117億港元）虛擬資產的幕後黑手，這是歷史上最大的加密貨幣盜竊案。



法新社報道，聯邦調查局（FBI）星期三（2月26日）發文告說：「（朝鮮）對加密貨幣交易所Bybit約15億美元的虛擬資產被盜事件負有責任。」

FBI說，一個名為TraderTraitor的組織，也被稱為與朝鮮有關係的拉撒路組織（Lazarus Group）是此次盜竊的幕後黑手。

FBI說，該組織正在迅速行動，已將部分被盜資產轉換為比特幣和其他虛擬資產，分散至多個區塊鏈上的數千個地址。「預計這些資產將進一步用於洗錢，最終兑換成法定貨幣。」

2025年2月21日，加密貨幣交易所Bybit表示遭到駭客攻擊，失竊約14.6億美元的資金。（Getty Images）

全球最大加密貨幣交易平台之一的Bybit上周報告稱，40萬枚加密貨幣以太坊（Ethereum）被盜。

公司稱，攻擊者在交易過程中利用安全協議漏洞，將資產轉移到一個身份不明的地址。

拉撒路組織曾在2014年攻擊索尼影業網站，以報復該公司拍攝嘲諷朝鮮領導人金正恩的電影《採訪》（The Interview）。

據稱，該組織也於2022年從側鏈浪人網絡（Ronin Network）竊取價值6億2000萬美元的代幣。

去年12月，美國和日本也指責該組織從日本交易所DMM Bitcoin竊取價值超過3億美元的加密貨幣。

朝鮮的網絡戰計劃至少可以追溯到1990年代中期，曾被一家網絡安全公司稱為「全球最活躍的網絡竊賊」。

根據2020年美國軍方報告，朝鮮的計劃已發展成為一個擁有6000人的網絡戰單位，名為「121局」，在多個國家開展行動。

去年，聯合國一個關於朝鮮逃避制裁的小組估計，自2017年以來，朝鮮已竊取超過30億美元的加密貨幣。

據報道，大部分駭客活動由平壤的主要外國情報機構偵察總局指揮。這些盜取的資金被指用於朝鮮的核武器計劃。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

