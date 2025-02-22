Bybit遭盜117億　Bitget伸援存入4萬ETH　幣安趙長鵬：若需要會幫

全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit遭黑客攻擊盜去近15億美元（近117億港元），為加密貨幣歷來最嚴重黑客攻擊事件，引來外界憂慮會否出現用戶紛紛提取資金的危機。在消息傳出後，另一幣所Bitget伸出援手，向Bybit存入4萬個以太幣（ETH），最大幣所Binance（幣安）趙長鵬則表示若需要會幫忙。



Bitget是目前全球交易量第六大的幣所，行政總裁Gracy Chen在社交網站發文證實把4萬個ETH（市值約8.26億港元）轉到Bybit，強調是Bitget自己的資金，所有用戶資產仍存放在Bitget平台。

幣安創辦人趙長鵬也有發聲，並曾建議暫停提款，他指「這不是容易處理的情況。可能要建議暫時停止所有提款，作為標準的安全預防措施。若果有需要的話會提供任何幫助，祝好運！」

事後也有傳出幣安把以太幣傳到Bybit的消息，不過趙長鵬澄清，那些相信是用戶的資金傳送，可能有一些大戶正把資金借給Bybit。

Bybit行政總裁Ben Zhou之後表示感謝同行幫忙，又指目前Bybit已處理70%提款，認為擠兌高峰已經過去。

朝鮮黑客被指是疑兇

在這次黑客攻擊事件中，Ben Zhou透過聲明表示，交易所一個以太幣冷錢包（cold wallet）遭到黑客攻擊。據加密貨幣分析師 ZachXBT在 Telegram上發布的貼文，估計14.6億美元的資產在一連串可疑交易中從該錢包中流出。

彭博社引述研究人員表示，犯案者可能是朝鮮黑客。

2025年2月21日，加密貨幣交易所Bybit表示遭到黑客攻擊，失竊約14.6億美元的資金。（Getty Images）

區塊鏈分析公司Elliptic表示，本次黑客攻擊是有史以來最大的加密貨幣盜竊案，是2021年Poly Network被盜金額（約6.11億美元）的2倍多。