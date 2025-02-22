加密貨幣交易所Bybit遭史上最猛駭客攻擊　損失近117億

加密貨幣交易所Bybit周五（2月22日）表示遭到駭客攻擊，據分析師估計損失金額將近15億美元（約116.6億港元），是加密貨幣史上最嚴重的駭客攻擊事件。有報道指，此次竊案疑似朝鮮駭客所為。



彭博社引述研究人員表示，作案者很可能是朝鮮駭客。Bybit行政總裁Ben Zhou聲明表示，交易所的一個線下以太幣（Ethereum）錢包遭到駭客攻擊。據加密貨幣分析師 ZachXBT在 Telegram上發布的貼文，估計14.6億美元的資產在一連串可疑交易中從該錢包中流出。

研究公司Arkham Intelligence證實，Bybit約有14億美元的資金流出，並稱失竊資金已開始轉移到新地址並被出售。

區塊鏈分析公司Elliptic表示，本次駭客攻擊是有史以來最大的加密貨幣盜竊案，是2021年Poly Network被盜金額（約6.11億美元）的2倍多。

2025年2月22日上午，加密貨幣交易所Bybit聯合創始人兼行政總裁Ben Zhou表示，已經收到大量提款要求，並正在將數十億美元的資金從冷錢包轉移到熱錢包。（X/ @benbybit）

Ben Zhou周六在社交平台X（舊稱Twitter）上表示，自駭客攻擊以來，Bybit受到了有史以來最多的用戶提款，截至當天早上8時54分至少還有2100次提款請求待處理。Ben還強調，團隊正在實行將29.5億美元轉移到熱錢包的計劃。