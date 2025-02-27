日本出生率創新低　去年僅72萬新生嬰兒　比死亡人數少一半

日本出生率去年創下歷史新低，在老齡化嚴重、納稅工人數量日益減少之際，日本社會保障面臨更嚴峻的挑戰。



日本衛生部周四（2月27日）公布的數據顯示，2024年日本新生兒人數同比下降5%，只有72.09萬人，是連續第九年下降。這個數字遠低於國家人口與社會保障研究所預測的77.9萬人。死亡人數則達到創紀錄的162萬人，這意味着每出生一名嬰兒，就有超過兩個人死亡。

在日本，婚姻與生育之間的關聯性較強，未婚生子很少見。日本綜合研究所首席研究員藤波匠分析，近年來新冠疫情導致結婚率降低，是出生率下降的主要原因，「這種影響可能會持續到2025年」。

圖為2024年4月28日，日本的寶寶被父母帶到參加在東京淺草寺舉行的傳統活動「哭泣相撲」（泣き相撲）。儀式中兩名相撲手將各自抱着一名嬰兒，裁判則做鬼臉並大聲喧嘩，讓寶寶哭出來。人們相信這種儀式可助孩子們健康成長並辟邪。（Reuters）

在新冠疫情初期的2020年，日本的結婚數量銳減12.7%，2024年小幅回升2.2%到將近50萬對。

日本年輕一代不願生育是出生率持續下降的另一原因。政府正在努力促進生育，例如推行3.6萬億日圓（約1866億港元）的育兒補貼政策，但收效甚微。

日本人口老齡化嚴重，出生率連年下降將導致勞動人口進一步萎縮，進而加重政府本就沉重的債務負擔。據日本最大人力資源集團瑞可利控股旗下研究所預測，到2040年，日本勞動力缺口可能達到1100萬。國際貨幣基金組織（IMF）則報告稱，日本今年的公共債務將達到國內生產總值（GDP）的232.7%。

與此同時，超過退休年齡的人口比例也在不斷上升，推高社會保障成本。政府在2025財年為社保撥款37.7萬億日圓（約1.9萬億港元），在過去10年間增加近20%。

2024年4月7日，日本東京上野公園，圖為帶著嬰兒的一家人在盛放的櫻花下為寶寶 拍照。（Getty）

此外，據日本衛生部統計，過去20年間，養老金繳納人數減少約300萬人，領取者則增加近40%，給養老金系統帶來更大壓力。

日本的鄰國韓國的老齡化問題同樣嚴峻，2023年生育率僅為0.72，即平均每名育齡婦女生育0.72個孩子，2024年可能略微上升到0.75；日本2023年生育率為1.20。

藤波匠認為，現在對兩國生育率數據進行有意義的比較，為時過早，重要的是，兩國都應該改善就業機會，縮小性別差距，並鼓勵年輕人結婚生育。

本文獲《聯合早報》授權轉載

