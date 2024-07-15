新加坡出生率持續下滑　創63年來新低

新加坡2023年新生兒總數進一步減少5.8%，跌至1960年以來的新低點，死亡人數則在連續15年持續攀升後，首次小幅減少。



移民與關卡局屬下的生死註冊局在網上公布2023年度生死註冊報告，2023年共有33,541人出生，26,888人逝世；人口自然增長6,653人，同比減少2,061人。

2023年的新生兒總數較前年減少5.8%，圖為一名男嬰的腳部（Getty）

2023年的新生兒總數較前年減少5.8%，以新加坡居民計算的出生率（crude birth rate），即每1,000人中的新生嬰兒人數從前年的7.9進一步降至7.4。

新加坡統計局網站數據顯示，這是新加坡自1960年有記錄以來，最低的生育人數，出生率同樣為1960年來最低。

334名新生兒未註冊父親姓名

2023年少女生育的情況小幅增加，有228名為19歲及以下的少女，較2022年增加4.6%。共有334名新生兒並未註冊父親姓名，其中約24%的母親是19歲或以下的少女。

總體而言，新加坡婦女延遲生育的情況持續突顯，2023年初次生育的婦女年齡中位數為31.6歲，比2022年增加0.2歲。華族女性是晚生育情況較明顯的族群，首胎生產年齡中位數為32.4歲；馬來族和印族婦女的中位數為28.4歲和30.3歲，其他族群母親的首胎中位數則為31.9歲。

2023年新加坡新生兒總數進一步減少5.8%，跌至1960年以來的新低點。圖為2011年8月27日，新加坡舉行大選期間一名女子在票站內行走，行經一面新加坡國旗。（Getty）

雙重種族新生兒增加 顯示種族融合加深

2023年的報告新增雙重種族（double-barrelled race）註冊的數據，即孩子的父母是不同種族，他們把雙方的種族身份都反映在孩子身份證件上。2023年新加坡共有8,190名混血新生兒，其中2,326名註冊為雙重種族。過去20年來，有愈來愈多異族通婚父母把孩子註冊為雙重種族，從2014年的12.9%，增至2023年的28.4%。

新加坡國立大學社會學系副教授陳恩賜受訪時分析，這項新增的數據顯示新加坡種族融合進一步加深，更多人接受跨種族和跨國籍婚姻，這可能有助提升新加坡結婚率。

陳恩賜指出，這也顯示人們還是重視自身所屬種族。「父母希望他們的孩子不論在文化上，或是在種族融合政策中，都能兩邊受益。」

圖為2020年4月7日，新加坡魚尾獅公園的景色。（Getty）

在死亡人數方面，2023年的死亡人數比2022年的26,891減少三人，打破2009年以來的增加趨勢。2021年和2022年疫情期間，新加坡死亡人數增幅都超過2,000人，明顯高於過去幾年。

最主要的死亡原因是心臟病和高血壓疾病，以及肺部及呼吸系統疾病，死於這兩種病的人數佔總死亡人數的一半左右，其他常見死因包括惡性腫瘤及腦血管疾病。

本文獲《聯合早報》授權轉載

