相當於人類100歲高齡　日本動物園為全球最長壽袋熊慶祝36歲生日

榮獲健力士世界最年長圈養袋熊的「Wine」上周二（11日）迎來36歲生日，現正維修的日本大阪府池田市五月山動物園於網上開啟直播，連同一眾網民為牠慶生。



Wine於1989年11月開始被圈養，起初在塔斯馬尼亞北部短暫生活過一段時間的牠在約1歲時就被送往日本，牠至此在五月山動物園定居至今。

園方介紹指，袋熊屬於夜行性動物，原生地為澳洲，其幼崽會在母親的育兒袋中長大，類似於袋鼠。不過袋熊的視力較差，但嗅覺十分靈敏。獨特的是，自然界中澳洲袋熊是目前已知唯一會排出立方體排泄物的動物。

圈養袋熊可活20年，Wine換算成人類年齡超過100歲，牠在2022年就被健力士世界紀錄認證為世界上現存最年長的圈養（存命中の最高齢の飼育）袋熊，還連同破獲另一項紀錄——史上最年長的圈養（史上最高齢の飼育）袋熊。