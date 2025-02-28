庫爾德工人黨領袖正式籲組織解散　與土耳其逾40年衝突可望結束

在囚26年的庫爾德工人黨（PKK）庫爾德族創黨元老、領袖奧卡蘭（Abdullah Ocalan）於2月27日發表公開信，呼籲庫爾德工人黨放下武器並解散。其言論被指具歷史性，可望結束該組織與土耳其長達40年的衝突，並為不穩的地區局勢帶來轉變。不過，暫難確定他還有多少影響力。



圖為2025年2月27日，土耳其親庫爾德政黨 Peoples' Equality and Democracy召開記者會，公開庫爾德工人黨（PKK）領袖奧卡蘭（Abdullah Ocalan）的親筆信，及成員早前在監獄與奧卡蘭的合照。（Reuters）

敘利亞庫爾德族武裝稱「與我們無關」

現年75歲的奧卡蘭目前被囚禁於伊斯坦堡南部一個島上監獄，他透過土耳其親庫爾德政黨、人民平等與民主黨（Peoples' Equality and Democracy，DEM，暫譯）發信，稱武裝鬥爭已「走到盡頭」，呼籲PKK放下武器，並承擔這個呼籲的歷史責任。他表示，希望PKK召開黨代表大會並正式解散，同時也敦促土耳其尊重少數民族、言論自由和民主自治組織的權利。

由土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）領導的正義與發展黨（AK Party），其副主席Efkan Ala回應稱，如果庫德工人黨真正放下武器，土耳其將獲「擺脫枷鎖」。

不過，敘利亞的庫爾德人武裝分子「敘利亞民主力量」（SDF）指揮官阿卜迪（Mazloum Abdi）表示，歡迎奧卡蘭發出的歷史性呼籲，認為對該地區產生積極影響，但其呼籲只針對庫爾德工人黨，「與我們敘利亞無關」。

圖爲2024年3月29日，土耳其伊斯坦堡（Istanbul），土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）在地方選舉前的集會向支持者演講。（Reuters）

埃爾多安盟友去年促結束對抗換假釋

去年10月，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）的盟友、極右民族主義行動黨（MHP）的黨魁Devlet Bahceli呼籲，奧卡蘭應宣布放棄暴力對抗並解散PKK，以換取假釋機會。埃爾多安默許支持，形容為「歷史性的機會之窗」，但未提及具體內容。

奧卡蘭去年12月稱，敘利亞和加沙的事態發展表明，解決庫爾德問題已刻不容緩，又稱土耳其反對派和國會也應為新程序作出貢獻。

庫爾德工人黨自1984年在土耳其東南部發動武裝行動以來，雙方衝突已造成逾4萬人死亡，已被土耳其、歐盟、英國和美國列為恐怖組織。