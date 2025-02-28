日本政府研究上調國際旅客稅至5000日圓　用於應對過度旅遊

新加坡媒體報道，日本政府正研究調高國際旅客稅（International Tourist Tax），由現時的每人1000日圓（約51.8港元）加到最高每人5000日圓（約259港元），旅客稅將會以「離境稅」（departure tax）的形式徵收。



《海峽時報》2月27日報道，日本政府打算擴大國際旅客稅的用途，例如採取措施防止過度旅遊（overtourism）。

據報道，執政自民黨旗下一個委員會正就增加稅款的金額以及如何使用這筆稅款收集意見。

箱根湯本溫泉景色（圖片來源：日本國家旅遊局）

報道指，國際旅客稅可能調高至3000或5000日圓（約155.4或259港元），惟計劃暫時未有具體實施的時間表。

日本2019年開始向搭乘飛機或船離境的旅客，包括本地人開徵國際旅客稅，稅款包含在機票或船票內。報道提及，2023年觀光旅客稅的收入高達399億日元（約20.67億港元），預計2025年將增加至490億日圓（約25.38億港元）。

2024年12月24日，行人走過日本東京銀座的一條街道。（Getty）

日本觀光廳（Japan Tourism Agency）的數據顯示，去年訪日外國人數達到破紀錄的3687萬，政府目前的目標是在2030年增至6000萬遊客。

日本近年飽受過度旅遊問題困擾。如果調高國際旅客稅，預料新增的的稅款可以用來改善觀光景點的交通設施和改善機場建設。