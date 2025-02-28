特朗普發動關稅戰在即　民調：或惹美國消費者反彈

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）計劃對進口商品加徵關稅，以迫使製造商將生產遷到美國，但這個計劃受到美國消費者這一重要受眾群體的質疑。



哈里斯民意調查公司（Harris Poll）為彭博新聞社所做的調查顯示，近60%的美國成年人預期特朗普的關稅將導致物價上漲。約44%相信，關稅可能對美國經濟不利，31%認為關稅將提振經濟。

即使是在總統的黨派內部，也有很多人對他的貿易計劃不買賬。只有一半的共和黨受訪者認為，關稅將促進經濟。調查於2月6日至8日進行，2121名美國成年人參與，誤差幅度在2.4個百分點。

2025年2月25日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室下令，就是否向美國進口的銅收關稅展開調查。（Reuters）

雖然特朗普提出的許多徵稅計劃尚未實施，但調查結果顯示，他的關稅大棒計劃面臨政治反彈的風險。而且他在這個問題上傳遞的信息，尚未得到許多消費者的認可。

特朗普重掌白宮的部分原因在於，他發誓要帶領美國進入新的繁榮時代，並迎合民眾對物價上漲的憤怒。特朗普宣稱關稅是個解決方案，不僅可以將製造業就業機會帶回美國，增加政府收入，還能抵消減稅帶來的成本。

但是，經濟學家早就指出，關稅將導致價格上漲，增長放緩。

對於推動美國經濟增長的消費者來說，後果可能顯而易見：根據彼得森國際經濟研究所（ Peterson Institute for International Economics，PIIE ）的數據，特朗普今年已對中國產品加徵的關稅以及威脅要對加拿大和墨西哥進口產品徵收的關稅，給美國普通家庭帶來的代價每年在1200美元以上。

像沃爾瑪（Walmart）這樣的零售商已在做好準備，這間大型零售巨頭的財務總監最近就「消費者行為以及全球經濟和地緣政治狀況相關的不確定性」發出警告。美國1月份零售銷售降幅寫近兩年以來的最大，至少有一部分可以歸咎於關稅。另一個因素在於，一些經濟學家認為，2024年末趕在新進口關稅導致價格上漲之前而進行的搶購，這類搶購熱在今年第一個月消退。

甚至在他公布一些具體關稅計劃之前，經濟就已開始顯現裂痕。

與此同時，在此次為彭博新聞社所做的調查中，約61%的美國成年人表示他們注意到1月雜貨價格上漲。雖然在1月份，剔除雞蛋的食品價格僅小幅上漲，但調查結果顯示，消費者仍然認為超市定價環境不利。

進口關稅通常會導致價格上漲，最終或將轉嫁到美國消費者的頭上？(Reuters)

經濟學家對特朗普關稅的擔憂主要涉及企業投資，美國貿易政策的不確定性將導致企業暫停資本支出和招聘計劃。但關稅可能也會對消費者支出產生寒蟬效應，因為在擔心物價上漲的情況下，購物者往往會變得更加謹慎。

「鑑於價格已經這麼高了，眼下通脹已經讓人成為驚弓之鳥。」彭博經濟研究美國經濟學家Eliza Winger說，只要涉及通脹數據，他們就會更加敏感。

對特朗普首個任期內的關稅進行的研究發現，美國進口商和消費者承擔進口稅的大部分成本。

特朗普聲稱，關稅將刺激更多工廠就業。事實上，在他首個任期內的貿易戰中，出現相反的情況，而且一些選民似乎不相信這些政策會產生特朗普所說的效果。

此次調查中，受訪者被問及，他們是否認為，關稅會在美國創造更多製造業和就業機會，因此值得承受物價上漲之苦，正反看法基本各佔一半。

但是，即使關稅確實刺激製造業復甦，也不清楚它會給特朗普帶來多少政治資本。

調查中，許多受訪者認為，能夠輕鬆負擔家庭開支是衡量美國經濟是否強勁的最重要指標。只有13%的受訪者認為，在美國生產更多產品最重要。

38%的消費者說，他們認為美國經濟對他們有利。當被問及對經濟的感受時，承壓佔比42%，焦慮佔比41%，這兩類居首。

本文獲《聯合早報》授權轉載

