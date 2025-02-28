美國3.4再向中國產品額外加10%關稅　累計增至20%　北京：將反制

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月27日在自家社交媒體Truth Social發文稱，此前提議的對加拿大和墨西哥的關稅將於3月4日生效，他又稱同日會對中國額外加徵10%關稅。路透社報道，他27日在白宮對記者釐清，對中國的關稅會在原本2月4日宣布的10%之上，再額外徵收10%，即增至20%。美國CNBC也報道，白宮官員證實，對北京徵收的新關稅將達到20%。



中國商務部長王文濤27日向美國新任貿易代表格里爾（Jamieson Greer）致信，強調近期美方以芬太尼等問題為由對中國產品加徵關稅，中方對此堅決反對。

中國商務部28日稱，中方注意到華府計劃加徵關稅的情況，並多次表明，單邊關稅違反世貿組織規則，破壞多邊貿易體制。中方對此堅決反對，同時希望美方不要一錯再錯，儘快回到通過平等對話妥善解決分歧的正確軌道。如果美方一意孤行，中方將採取一切必要反制措施，捍衛自身合法權益。

特朗普2025年2月27日發布的帖文，確認3月4日對加拿大、墨西哥加徵關稅，也對中國產品加稅（帖文截圖）

稱未看到毒品問題取得進展

特朗普之前宣布對加拿大、墨西哥加徵25%關稅，原定2月4日生效，但在2月3日表示推遲一個月，即生效日期改至3月4日，然而在2月26日，特朗普又改指對加、墨的關稅4月2日生效，讓外界感到混亂。

特朗普在最新帖文中，確認對加拿大、墨西哥加徵關稅的措施3月4日生效，理由是雖然墨西哥、加拿大承諾加大邊境監管力度，但「非法毒品仍然從墨西哥和加拿大大量湧入美國，數量多到令人難以接受」。他又主張，「這些藥物很大一部份（大部份是芬太尼）都是由中國製造和供應」。

特朗普繼此前稱將向加歐盟加徵關稅，27日也在白宮向記者表示，歐盟在貿易議題上對美國的態度非常強硬。至於向加、墨徵收關稅的問題，他表示未看到毒品問題取得進展。

2025年2月26日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區主持首次內閣會議。（Reuters）

中國商務部長向美方致信

中國商務部2月27日表示，部長王文濤向美國新任貿易代表格里爾（Jamieson Greer）致信，同時就美對中國輸美產品加徵關稅表達中方關切。

王文濤強調近期美方以芬太尼等問題為由對中國輸美產品加徵10%關稅，中方對此表示堅決反對，並已採取相應反制措施，這是維護中方自身正當權益的必要之舉。

他稱中方也注意到特朗普1月20日簽署《「美國第一」貿易政策備忘錄》，其中多項調查針對中國，他希望美方以客觀理性專業的態度開展評估調查，提高透明度。

他指中美在經貿領域存在分歧是正常，應通過平等對話磋商解決各自關切。