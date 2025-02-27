歐盟關稅、裁員、黃金簽證：特朗普首次內閣會議重點一文理清

美國總統特朗普周三（26日）在白宮舉行了第二任期的首次內閣會議。特朗普與他的內閣成員，以及身穿「技術支持」（tech support）T恤坐在角落的億萬富翁馬斯克（Elon Musk），一起發表了講話。會議談到了廣泛的話題：從烏克蘭問題、與馬斯克關係、政府裁員到歐盟關稅。



烏克蘭問題

周三會議一開始，特朗普就宣布烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）將於周五（2月28日）訪問白宮，並簽署一項礦產協議。特朗普稱，此項協議將使美國「收回」在三年俄烏戰爭期間對烏克蘭提供的軍事援助支出。「我們將來會得到很多錢，我認為這是合理的，因為我們的納稅人不應該為此買單。」

2025年2月26日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區主持首次內閣會議。（Reuters）

澤連斯基此前稱這項雙邊協議仍處於初步階段，並表示他希望達成進一步的協議，包括美國的安全保障。但特朗普卻表示，美國不會提供任何的安全保障，他認為這個責任應該落在歐洲。

特朗普讚揚馬斯克

雖不是內閣成員，但馬斯克以政府效率部（DOGE）人員的身份出席會議並坐在角落裏。特朗普也在會議上特意消除與馬斯克關係不和的任何猜測。

2025年2月26日，馬斯克（Elon Musk）以政府效率部（DOGE）成員身份出席內閣會議，並坐在角落裏。圖為他起身發言。（Reuters）

特朗普明確表示支持馬斯克，並在會議開始時讓馬斯克發言，隨後半開玩笑的詢問在場官員：「有人對伊隆不滿意嗎？如果有，我們會把他扔出去。」他還補充說，他的政府正致力於「削減政府規模，我們必須這麼做」。

聯邦僱員縮減

特朗普也在會上提到給聯邦僱員發述職郵件一事。他稱內閣對此事「非常支持」，並表示那些不回覆說明自己所做工作的人或將被裁。

據路透社報道，一份新的備忘錄要求各機構在3月13日前提交「大幅裁員」計劃，但暫未具體說明新裁員的人數。這份備忘錄代表着特朗普和馬斯克削減政府規模行動的重大升級。到目前為止，裁員主要集中在試用期員工，下一輪裁員的對象將是人數更多的資深公務員。

特朗普政府26日在提交的一份法庭文件中表示，已暫停了美國國際開發署（USAID）90%的對外援助合約，約有一萬個項目被取消。

賣「黃金簽證」還債

特朗普在內閣會議上，對日前提出的「黃金簽證」作出說明。相關移民政策是讓願意支付500萬美元的人，發放「金卡」永久居留權。商務部長盧特尼克表示，光賣掉20萬張「黃金簽證」就來一億美元收入。

特朗普表示，不會強制這些金卡移民為美國創造就業崗位，大概也不會按照申請人原始國籍實施配額制度。

歐洲關稅

特朗普還在會上透露，他計劃4月2開始對歐盟徵收25%的關稅，適用於汽車和其他各種商品，將很快宣佈。他在會議上向記者表示，歐盟「利用了美國」，並以各種理由「拒絕接受美國的汽車和農產品。」

他稱美國和歐盟之間有大約「3000億美元」（約2.3萬億港元）的貿易逆差，又指歐盟成立的目的是為了「搞垮」美國。