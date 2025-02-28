奧地利三黨同意組成聯合政府 不包括極右翼政黨
撰文：莊勁菲
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奧地利極右翼自由黨（FPÖ）去年秋季贏得大選後，該國主要政黨展開了5個月的討論。人民黨（ÖVP）、社會民主黨（SPÖ）跟新奧地利和自由論壇（Neos）周四（2月27日）宣布達成協議，將組成沒有極右翼的聯合政府。
中右翼的人民黨領袖、預計出任下一任總理的施托克爾（Christian Stocker）周四表示，已經與中左翼社會民主黨和自由派的Neos達成了一項共同計劃，並補充說，三黨一直在不分晝夜地工作以達成協議。
奧地利三週前打破了自1962年起創下的129天組建新政府的紀錄。
這對自由黨來說是一次慘痛的挫折，該黨在去年的選舉中憑藉反建制、反移民的競選策略排名第一（29%），並差點選出奧地利戰後第一位極右翼總理。但仍沒有一個政黨能夠贏得議會中的多數選票或席次。
三黨領導人提交一份長達200多頁的未來四年治國計劃。包括採取強硬的移民立場，不允許尋求庇護者攜帶家人入境，並禁止14歲以下的女孩戴頭巾（head scarves），以防止「隔離和壓迫」。
聯盟將於周五宣布進一步的部長任命。
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