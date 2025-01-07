奧地利總理請辭｜總統晤極右翼自由黨黨魁基克爾　授權籌組新政府

奧地利總統范德貝倫（Alexander van der Bellen）於1月6日與極右翼自由黨（FPÖ）領袖基克爾（Herbert Kickl）會面，授權對方嘗試組閣。范德貝倫表示，這並非一個簡單決定，但他作為總統，有必要尊重選民投票的結果。自由黨則稱，將嘗試與中右翼的人民黨（ÖVP）開展組閣談判。



圖為2025年1月6日，奧地利總統范德貝倫（Alexander van der Bellen，圖）與極右翼自由黨（FPO）領導人基克爾（Herbert Kickl）會面後，向媒體發表講話。（Reuters）

具綠黨（The Greens）背景的范德貝倫稱，在當前極端困難的經濟形勢下，奧地利迫切需要一個具行動能力的政府，而基克爾已許諾能勝任總理職務。

去年9月底，右翼民粹政黨自由黨（FPÖ）在大選中獲得近29%選票，成為議會第一大黨。總理內哈默（Karl Nehammer）所屬的人民黨，僅以約26%得票率跌落為第二大黨。

圖為2024年12月20日，奧地利總理及執政人民黨（ÖVP）黨魁內哈默（Karl Nehammer）向記者講話。（Reuters）

此後，內哈默試圖帶領人民黨與其他政黨聯合組閣，但始終無法在加稅等關鍵議題上取得一致，組閣破裂。內哈默日前宣布，辭去總理以及黨主席職務。

內哈默辭去奧地利人民黨黨主席後，其接任人已宣布願與自由黨展開組閣談判。如果組閣成功，具有極右傾向的自由黨將首次入主總理府。