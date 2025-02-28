施紀賢訪白宮　特朗普：美英會達成貿易協議

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）2月27日訪問華盛頓白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會面，雙方其後會見傳媒。特朗普稱美英兩國正就雙邊貿易協議談判，此協議有助避免美國關稅。



路透社報道，特朗普向傳媒表示，美英兩國將會達成一份偉大的貿易協議，目前雙方就就此商討。施紀賢則提到，協議將會以先進科技為核心，為本身已經穩健的貿易關係更進一步。

特朗普指美英貿易協議可能在短時間內達成，又表示副總統萬斯（JD Vance）、財長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）及國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）將會主導談判。

對於施紀賢有否遊說華府不向英國實施對相關稅，特朗普指對方努力嘗試，稱拭目以待。

2025年2月27日，美國華盛頓，圖為特朗普與訪美的施紀賢出席聯合記者會。（Reuters）

美美兩國曾在特朗普首個任期時就自由貿易協議談判，但在拜登（Joe Biden）上台後中止。英國財相李韻晴（Rachel Reeves）26日表示，上屆特朗普政府執政時，兩國的貿易和投資增加，因此有信心此舉可以重演。

根據美國經濟分析局（BEA）的數據顯示，美英在2023年的產品及服務出入口總值3170億美元，令英國成為美國第五大貿易夥伴，僅次於加拿大、墨西哥、中國及德國。