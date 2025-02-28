特朗普晤施紀賢　指美烏礦產協議是安全保障　明早與澤連斯基會面

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）2月27日展開訪美行程，他前往白宮與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行會晤，雙方談及俄烏戰爭與貿易等多個議題。特朗普表示，與烏克蘭達成的礦產協議就是基輔對抗莫斯科所需的安全保障，無視施紀賢要求美國承諾提供更多軍事支援的請求。特朗普又指，將於28日上午11時與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行會面，預料雙方將簽署礦產協議。



據路透社報道，特朗普指出，今日與施紀賢的會談富有成效，美國在俄烏戰爭的和平談判進展迅速，下一步是實現停火。他相信一旦達成協議，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）不會再重啟戰事。

形容美烏礦產協議為「補底方案」

在會晤前，施紀賢曾表示，如果沒有美國提供堅定的安全保障，烏克蘭就不可能實現長期和平，特朗普並不同意這個觀點。

特朗普在白宮橢圓形辦公室與施紀賢會面時將美烏礦產協議形容為「補底方案（Backstop）」。

他表示，「我們本身就是後盾，因為我們會在那裡（烏克蘭），我們會在那裡開展工作，會在當地進行勘探和開採資源，這是經濟夥伴關係的結果。 我們將會在那裏部署很多人。」

特朗普在談到停火談判時表示：「進展相當迅速」，並對俄羅斯總統普京遵守停火協議表示樂觀。 「要麼很快就會實現，要麼就根本不會實現。」

施紀賢則指：「我們必須做好談判工作，不能為了達致和平而獎勵侵略者。」

2025年2月27日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，英國首相施紀賢（Keir Starmer）與美國總統特朗普（Donald Trump）會面時握手。（Reuters）

否認稱澤連斯基為獨裁者

特朗普2月19日在其社交平台撰文指澤連斯基是「一位未經選舉的獨裁者」（A Dictator without Elections），並指「澤連斯基最好儘快行動，不然連所屬的國家都將不復存在」，不過他今次否認有將澤連斯基形容成獨裁者，直言「我有說過這話嗎？（Did I say that？）」。