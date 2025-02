施紀賢訪美贈查理斯親筆信　特朗普答允對英進行國事訪問

英國首相施紀賢(Keir Starmer,又譯施凱爾或斯塔默)2月27日展開訪美行程,他前往白宮與美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)舉行會面。特朗普收到由施紀賢轉交的英王查理斯三世(King Charles III)寫給他的親筆信,邀請特朗普對英國進行國事訪問(state visit),特朗普其後表示欣然接受邀請。



據路透社報道,特朗普收到這封信後向鏡頭展示,遞信的施紀賢形容這象徵著 「我們之間關係的強大(strength of the relationship between us)」。特朗普欣然受邀,指將同夫人梅拉尼婭(Melania Trump)一同出席,若能成事,特朗普將成近代史上首位兩次受英國君主接見的外國領導人。目前未知具體的訪問時間,英媒認為英國或希望通過此舉拉近兩國關係。

英國《衛報》引述英媒PA Media公布的部份信件內容,查理斯在信中還邀請特朗普對英國進行正式的訪問日程前,先到蘇格蘭與自己會面,例如位於蘇格蘭艾爾郡(Ayrshire)的鄧弗里斯大宅(Dumfries House)或巴爾莫勒爾堡(Balmoral Castle)。

特朗普喜歡打高爾夫球,而這兩個地方都靠近特朗普的高爾夫球場。這封信的落款則是「您最真誠的,查理斯(Yours Most Sincerely, Charles)」。

2025年2月27日,美國華盛頓,圖為總統特朗普(Donald Trump)在白宮橢圓形辦公室會見英國首相施紀賢(Keir Starmer)。(Reuters)

英國前首相文翠珊(Theresa May)在2017年1月到訪白宮時,向特朗普轉述當時還健在的英女王伊利沙白二世(Queen Elizabeth II )的邀請,但特朗普在時隔2年半後才應邀赴英正式進行國事訪問,他當時還連同英女王與時為王儲的查理斯一起用午膳。