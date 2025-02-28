施紀賢訪美贈查理斯親筆信　特朗普答允對英進行國事訪問

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）2月27日展開訪美行程，他前往白宮與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行會面。特朗普收到由施紀賢轉交的英王查理斯三世（King Charles III）寫給他的親筆信，邀請特朗普對英國進行國事訪問（state visit），特朗普其後表示欣然接受邀請。



據路透社報道，特朗普收到這封信後向鏡頭展示，遞信的施紀賢形容這象徵著 「我們之間關係的強大（strength of the relationship between us）」。特朗普欣然受邀，指將同夫人梅拉尼婭（Melania Trump）一同出席，若能成事，特朗普將成近代史上首位兩次受英國君主接見的外國領導人。目前未知具體的訪問時間，英媒認為英國或希望通過此舉拉近兩國關係。

英國《衛報》引述英媒PA Media公布的部份信件內容，查理斯在信中還邀請特朗普對英國進行正式的訪問日程前，先到蘇格蘭與自己會面，例如位於蘇格蘭艾爾郡（Ayrshire）的鄧弗里斯大宅（Dumfries House）或巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）。

特朗普喜歡打高爾夫球，而這兩個地方都靠近特朗普的高爾夫球場。這封信的落款則是「您最真誠的，查理斯（Yours Most Sincerely, Charles）」。

2025年2月27日，美國華盛頓，圖為總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室會見英國首相施紀賢（Keir Starmer）。（Reuters）

英國前首相文翠珊（Theresa May）在2017年1月到訪白宮時，向特朗普轉述當時還健在的英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II ）的邀請，但特朗普在時隔2年半後才應邀赴英正式進行國事訪問，他當時還連同英女王與時為王儲的查理斯一起用午膳。