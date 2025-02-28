日本岩手縣山火持續　1人喪生　東京等地派過千人協助救火

日本本州東北岩手縣大船渡市連日發生山火，至今仍未受控。事件導致至少1人喪生，超過80個住宅被焚燬。自衛隊已經出動協助救火，東京、千葉等12個都縣亦派出過千名消防員參與撲救。



日本放送協會（NHK）及TBS等傳媒報道，這場山火在26日發生，大船渡市赤崎町合足地區、三陸町綾里等地傳出多個火頭，並持續蔓延。

市政府向當地1340個家庭共3306人發出避難指示，截至28日早上7時，有825人在避難中心暫時棲身。當局亦提到，截至28日早上8時，山火已焚燬大約1200公頃土地，有至少84間房屋受影響。

警方27日早上在三陸町綾里發現一具男性遺體，目前未知身分或死因。

大船渡市至今派出大約800名消防員連日灌救，自衛隊多架直升機亦到場投擲水彈救火及監察火場情況。東京都、宮城、青森、秋田等12個都縣應消防廳要求，派遣1675名緊急消防援助隊到場。首相石破茂指示全力救火，以及協助民眾避難和重建家園。

大船渡市曾在2011年的311大地震遭海嘯侵襲，超過500人喪生或失蹤，如今則受山火困擾。現時未知起火原因，但有專家指出，當地踏入2月的降雨量只是平均值的十分一以下，並錄得極少降雪量；而根據現場片段顯示，地面的落葉和枯枝非常乾燥，加上吹起強風，令火勢一發不可收拾。