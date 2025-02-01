洛杉磯山火｜伊頓大火焚燒超過三週 加州消防局：已100%受控制
撰文：莊勁菲
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加州林業和消防局周五（1月31日）表示，燒毀了洛杉磯以東約57平方公里的伊頓大火（Eaton Fire）已100%受到控制。這是在洛杉磯東西兩側發生2場毀滅性山火3週多後，取得的里程碑式成就。
消防局表示，規模更大的帕利塞茲大火（Palisades Fire）已燒毀了洛杉磯西部2,3448英畝（約95平方公里）土地，目前火勢也完全受到控制。
這次山火是洛杉磯縣史上最嚴重的自然災害，造成28人死亡，超過1.6萬棟建築物受損或被毀。洛杉磯縣官員稱，一度有18萬人接到撤離命令。
天氣預報公司AccuWeather預測經濟損失將超過2500億美元（約1.95萬億港元）。
火災控制程度衡量的是消防員對火勢範圍的控制比例，並確保這些範圍能夠維持。但火場內部的部分區域可能仍在燃燒。
上週南加州迎來降雨，幫助消防員控制火勢，但同時也增加了燒禿了的山上發生洪水和泥石流的危險，以及火災殘留有毒物質的擴散。
消防員表示，目前的100%控制基本上只是象徵性的，因為最後剩下的火勢被隔離在陡峭的山地地形中。
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