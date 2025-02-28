紹伊古抵北京晤王毅稱俄羅斯中國關鍵問題立場一致　料將見習近平

俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古（Sergei Shoigu）周五（28日）抵達中國首都北京，與中共中央政治局委員、中共中央外事工作委員會辦公室主任、外交部長王毅進行會談。紹伊古稱，俄羅斯和中國在國際和地區關鍵問題上的立場一致。



根據俄衛網，紹伊古在釣魚台國賓館與王毅會面，稱：「我特別想指出，我此次受俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的委託來到友好的中國，此行是基於普京與中國國家主席習近平2月24日通話的成果。我們的會談能夠在如此短的時間內安排妥當，體現兩國雙邊對話的特殊性。」

他強調，俄中在國際和地區關鍵問題上的立場一致，兩國在聯合國及其安理會、「二十國集團」（G20）、亞太經合組織（APEC）等多邊框架內保持一致立場。

紹伊古補充道：「我們感謝中國對俄羅斯去年擔任金磚國家主席國的支持。與此同時，我們也將為中國夥伴在相關工作中提供協助。」

此前，俄羅斯聯邦安全會議新聞處曾表示，紹伊古已抵達北京，與王毅舉行會談。雙方計劃就雙邊安全合作問題以及國際和地區性問題進行討論。

消息稱：「紹伊古抵達北京，將與中國最高領導層會面。在此次為期一天的訪問中，紹伊古計劃與中國國家主席習近平以及中共中央政治局委員、中共中央外事工作委員會辦公室主任、外交部長王毅舉行會談。」