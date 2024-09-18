伊朗總統佩澤什基安晤紹伊古 盼加強與俄關係 同對抗西方制裁
撰文：劉耀洋
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俄羅斯聯邦安全會議秘書、前防長紹伊古（Sergei Shoigu）9月17日訪問伊朗，與伊朗總統佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）會晤。佩澤什基安表示，盼加強雙邊關係與合作，以緩和西方國家針對兩國制裁和不公平措施帶來的壓力。
路透社和伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）17日報道，佩澤什基安表示，其政府將認真關注雙方正在進行的合作，以提高兩國的關係。希望伊朗和俄羅斯之間的關係將以永恆、可持續的方式發展。
紹伊古在會面中表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）請他向伊朗傳達，俄方在區域議題上與伊朗合作的立場沒有改變的訊息。他補充稱，普京期待能在10月舉行的金磚峰會期間與佩澤什基安會面。
西方國家指控伊朗涉嫌向俄羅斯運送彈道導彈，英法德美4國更於9月10日宣布制裁數個伊朗和俄羅斯實體及個人。G7外長其後於14日發表聯合聲明，以「最強烈措辭」譴責伊朗向俄羅斯出口彈道導彈。
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