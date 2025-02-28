G20財長未能就氣候融資等問題達共識　會議紀要避談關稅

齊聚開普敦的二十國集團（G20）財長未能就氣候融資等一連串問題達成共識。



缺乏協議意味着集團無法發布公報，而只是發布會議紀要。

南非財長埃諾格瓦納（Enoch Godongwana）在星期四（2月27日）的閉幕新聞發布會上說，「自俄烏戰爭開始以來很難發聯合公報」。在這次會議上，「在許多其他議題，包括氣候融資問題方面出現新的分歧，導致難以達成聯合公報」。

美國總統特朗普自1月20日上任以來一直攻擊可再生能源和氣候計劃。美國財政部長貝森特缺席本週的會議，美國國務卿盧比奧上週也沒有參加G20外長會議。

彭博社引述埃諾格瓦納說，貝森特的缺席是由於有其他事務在身。他說，貝森特最初「發出普通照會說他會參加」，但他在特朗普召集內閣會議後說，不得不缺席G20會議。

本週會議由特朗普威脅對部分美國最親密盟友發動貿易戰所主導，但會議紀要卻並沒有提到「關稅」字眼。

本文獲《聯合早報》授權轉載

