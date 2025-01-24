仿效特朗普退出《巴黎氣候協定》？英媒：阿根廷總統考慮跟進退出

繼美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月20日宣布退出旨在應對氣候變化影響的《巴黎氣候協定》後，英媒23日稱，阿根廷總統米萊（Javier Milei）也正考慮退出協定。



英媒23日引述消息人士報道，阿根廷去年撤回參加《聯合國氣候變化框架公約》第29次締約方大會（COP29）的代表後，該國高級政府官員正在重新評估環保政策，並研究一份建議退出《巴黎氣候協定》的內部備忘錄。

米萊23日在瑞士達沃斯世界經濟論壇發言時批評，覺醒主義（Wokeism）扭曲環保的基本理念，從保護環境轉向狂熱的環保主義，將人類視為必須根除的癌症，甚至把經濟發展視為破壞大自然的罪行。

圖為2025年1月23日，阿根廷總統米萊（Javier Milei）在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇（WEF）上發言。（Reuters）

一名阿根廷外交官表示，米萊仍未做出最終決定，但目前跡像顯示他極有可能會跟隨特朗普的決定，一同退出協定。因此，阿根廷很可能成為繼美國後，第2個退出該協定的國家。