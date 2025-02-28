紹伊古訪華　習近平：中俄是百煉成鋼真心朋友

俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古（Sergei Shoigu）2月28日抵達北京，他會晤中國國家主席習近平，並談到俄中關係處於前所未有的高水平。習近平形容中俄是「百煉成鋼的真心朋友」。



中國外交部指，習近平指中俄是山水相連的友好鄰邦，更是百煉成鋼的真心朋友，雙方要繼續加強在國際和地區事務中的協調，充分發揮金磚國家和上海合作組織作用，鞏固全球南方團結合作大方向。

中方稱，紹伊古轉達俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）對習近平的親切問候，表示普京高度珍視同習近平主席的真摯友誼和密切聯繫，俄中關係處於前所未有的高水平，不針對任何第三方。

中國國家主席習近平2025年2月28日在北京會晤俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古（Sergei Shoigu）（中國外交部）

他又指俄中組合在世界上發揮重要作用，樹立大國關係典範，俄中始終相互信任、平等對話，兩國戰略合作符合雙方共同利益，俄方將切實落實兩國元首達成的重要共識，堅定不移加強對華合作，中方一直積極推動烏克蘭危機和平解決，俄方對此深表讚賞。

在同日較早前，紹伊古與中國外長王毅在釣魚台國賓館舉行會談。紹伊古稱俄羅斯和中國在國際和地區關鍵問題上的立場一致，兩國在聯合國及其安理會、「二十國集團」（G20）、亞太經合組織（APEC）等多邊框架內保持一致立場。

他又補充指：「我們感謝中國對俄羅斯去年擔任金磚國家主席國的支持。與此同時，我們也將為中國夥伴在相關工作中提供協助。」