特朗普解僱海洋大氣管理局880名員工　外界憂慮應對極端天氣能力

特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府正準備解僱數百名負責天氣預測和氣候研究的聯邦政府機構員工，引發美國民眾對政府在預測和應對林火、龍捲風等災難方面能力的擔憂。



受影響這一波裁員影響的是美國家海洋和大氣管理局（National Oceanic and Atmospheric Administration，簡稱NOAA）。NOAA屬下還有國家氣象局（National Weather Service，簡稱NWS）和一個為商業預測機構提供免費數據的龐大觀測系統。

參議院監督NOAA委員會的資深參議員坎特威爾（Maria Cantwell）2月27日發表聲明說，至少有880人被解僱。據知情人士透露，NOAA預計最早在28日還會解僱數百人。

民主黨參議員坎特威爾批評特朗普政府裁減海洋及大氣管理局員工：

解僱行動的進行，碰上亞利桑那州、新墨西哥州和德克薩斯州部分地區本周末預計將出現可能引致重大火災的天氣狀況。國家氣象局旗下的美國風暴預測中心表示，密西西比河下游流域下周可能會出現一輪嚴重的雷暴、冰雹甚至龍捲風。

在裁員之前，NOAA僱用大約1萬2000人，包括6700多名科學家和工程師，以及一個負責運作NOAA研究船和飛機的服務部門。拜登政府期間領導NOAA的海洋學家斯賓拉德（Rick Spinrad）表示，該機構一直在努力填補2024年退休潮後的空缺。

斯賓拉德說，失去員工「將造成很大的損害，可能導致生命損失，對人民財產和經濟發展產生影響。NOAA的任務將受影響。機構原本已人手不足，如果再裁員，等於削減到骨頭了」。

NWS發言人布坎南（Susan Buchanan）拒絕確認裁員的具體規模和範圍。

她27日回覆彭博社的電郵中說：「NOAA仍然致力於完成使命，提供及時的信息、研究和資源，為美國公眾服務，確保我們國家的環境和經濟韌性。」

2023年5月31日，美國家海洋及大氣管理局（National Oceanic and Atmospheric Administration）國家颶風中心（National Hurricane Center）主任Michael Brennan在佛羅里達州邁阿密的國家颶風中心向媒體發表講話。（Getty）

下星期二（3月4日）將有近2100萬美國民眾，有至少15%的概率遭遇惡劣天氣，包括達拉斯、聖路易斯和納什維爾的居民。根據國家環境信息中心的數據，大型風暴——包括美國中部地區在去年爆發的110次龍捲風，去年共造成51人死亡，損失約468億美元。

保守派輿論曾呼籲政府解散NOAA，並將其責任和資產分配給其他聯邦部門。但負責監督該機構的商務部長魯特尼克在1月份的國會確認聽證會上說，他認為NOAA應該保持完整。

本文獲《聯合早報》授權轉載

