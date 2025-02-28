施紀賢聯合記者會聊加拿大　特朗普直接打斷：夠了　白宮這樣解釋

當地時間2月27日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與到訪的英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）在華盛頓舉行聯合記者會。面對記者有關「美國吞併加拿大」的提問，特朗普無視正在認真回答的施紀賢，直接打斷了對話。



這看起來並不禮貌的一幕很快被加拿大媒體捕捉。白宮方面則為特朗普辯解，稱他是為了阻止挑撥離間的記者。

現場視頻顯示，在問答環節，一名記者先向特朗普提出了關稅問題，又提問施紀賢，是否和特朗普討論過後者「希望吞併加拿大的願望」，以及英國國王查爾斯三世是否對此表示擔憂。

特朗普在談到關稅問題時，依然老調重彈地宣稱美國在貿易中「遭受了非常不公平的待遇」，可以通過徵收巨額關稅把汽車工業、晶片等「帶回美國」，讓美國「變得更富有」，「不再成為全世界的笑柄」。

輪到施紀賢回答時，他表示，自己和特朗普進行了一次非常友好、富有成效的討論，「我們的團隊很高興能夠就一項經濟協議展開合作，也共同致力於在烏克蘭安全問題上展開合作。」

「你提到了加拿大。」施紀賢說，「我認為你試圖在找一個我們之間根本不存在的分歧。我們是關係最密切的國家，我們今天進行了非常愉快的討論，但我們沒有討論加拿大。」

沒等施紀賢說完最後一句話，特朗普打斷了他，「夠了，謝謝」，並示意下一名記者繼續提問。台下則傳來一陣笑聲。

「『夠了』：特朗普在與英國首相的新聞發佈會上叫停對加拿大的討論」，加拿大CTV以此為題報道稱。

特朗普官方快速反應賬號「RapidResponse47」轉發了CTV的推文，駁斥其為「假新聞」，「特朗普總統打斷了試圖引發兩國領導人分歧的記者，停止撒謊吧。」

「RapidResponse47」提供的另一個視角的視頻顯示，特朗普打斷施紀賢說話時確實面對着台下記者。

去年底以來，特朗普多次表示希望加拿大成為「美國第51州」，並且軟硬兼施，一邊威脅要動用經濟力量把加拿大併入美國，一邊又宣稱「我愛加拿大人民」，「如果他們成為我們的第51個州，這將是他們所能做的最偉大的事情。」加拿大則多次否認併入美國的可能。

加拿大1931年成為英聯邦成員國，英國國王查理斯三世是英聯邦元首，也是加拿大名義上的國家元首。儘管如此，CTV指出，查爾斯秉持英國君主政治中立的傳統，並未對特朗普的威脅發表評論。

本文獲《觀察者網》授權轉載

