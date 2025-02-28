加拿大政客籲G7峰會不邀特朗普參加　杜魯多：反對

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對加拿大的關稅威脅和「嘴炮開疆」，導致加美關係急轉而下的同時，也令這個北鄰盟國國內的「反美」情緒異常高漲。近來更有加政客公開呼籲稱，作為2025年的七國集團（G7）輪值主席國，加拿大應禁止特朗普參加今年的G7峰會。



據加拿大廣播公司（CBC）等報道，當地時間周四，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）在蒙特利爾的記者會上稱，他對這類呼聲表示反對。

加媒稱，G7今年的春季峰會計劃於6月15日至17日在加拿大阿爾伯塔省舉行。屆時已經辭去自由黨黨魁職務的杜魯多將不再擔任總理職位，但他仍然對此做出回應，並批評一些加拿大政客的言論非常「輕率」。

「我認為，如今政客們很容易拋出一些簡單但令人震驚的話（博人眼球）。我們最近也看到有很多這樣的事在世界各地發生。（但）我不是那種加拿大政客。」杜魯多補充說，他認為，這不是「領導一個國家，甚至進行重要政治對話的負責任的方式」。

在杜魯多發表上述言論後不久，最初提議「拒邀」美方參會的加拿大新民主黨領袖辛格（Jagmeet Singh）也於周四發表聲明反駁稱，「搞綏靖政策是行不通的……特朗普先生已經非常明確地表明，他的目標是通過威脅、貿易戰和讓加拿大成為第51個州來實現其經濟主導地位。」

「G7峰會應該成為各國攜手抵制特朗普的機會，」聲明補充道。

綜合加通社報道，本周周三（26日），辛格在魁北克發表外交政策演講時，呼籲聯邦政府不要邀請特朗普來加拿大參加G7峰會。報道稱，他是第一個如此提議的加政客。

會上他發出反問三連，「我們為什麼要邀請一個威脅我們主權和經濟福祉的人？我們為什麼要邀請一個威脅盟友經濟福祉和世界穩定的人？我們為什麼要讓一個罪犯進入我們的國家？」

和他的前任穆爾凱爾（Tom Mulcair）一樣，辛格在講話中也將特朗普斥為「法西斯主義者」。

他說，「如果一個人威脅盟友，包括動用軍事力量，散佈虛假信息，宣稱自己凌駕於法律之上，並解僱任何不聽從他命令的人，哪怕是執法部門和軍隊人員，你會怎麼稱呼他？一個法西斯主義者。」

2024年12月17日，加拿大新民主黨（New Democratic Party，NDP）領袖辛格（Jagmeet Singh）在位於首都渥太華（Ottawa）的國會發表演說。（Reuters）

除了公開呼籲將特朗普「踢出局」，辛格還稱，此次峰會應着力於建立對抗特朗普的統一陣線，在G7成員國之外，繼續拉攏墨西哥、新西蘭和澳洲等「志同道合的盟友建立更強大的外交和經濟聯盟」。

加總理辦公室當時拒絕對此做出回應。加拿大能源與自然資源部長喬納森·威爾金森（Jonathan Wilkinson）則批評辛格的提議「毫無意義」。

「特朗普總統顯然說了一些冒犯加拿大人的話，我對他說的一些話也非常憤怒。」但威爾金森強調，加拿大仍需找到與美國合作的途徑，「我們不會陷入自我封閉，他們未來仍是我們的鄰居。」

與此同時，美國對加拿大關稅的「一月緩衝期」即將到期。當地時間2月27日，美國總統特朗普宣佈，原定於3月4日生效的對加拿大和墨西哥的關稅將「如期實施」。

杜魯多迅速回應表示，如果美國下周如期對加拿大加徵關稅，加方將「立即作出極為強烈」的回應，屆時加拿大人和美國人都會「很艱難」。

加媒預計，一旦特朗普威脅的關稅措施生效，加拿大將重啟對美國商品徵收關稅的報復計劃。此前，杜魯多宣佈對價值1550億加元的美國輸加產品加徵25%的關稅，以應對美國對加拿大的關稅威脅。

今年1月，杜魯多宣布辭去加拿大執政黨自由黨黨魁職務，自由黨將在3月9日投票選出新黨魁，接任杜魯多成為加拿大總理。

本周舉行的兩場黨魁候選人辯論上，如何應對特朗普成為四名候選人最關注的話題之一。加拿大前財長方慧蘭（Chrystia Freeland，弗里蘭）在辯論中直言，特朗普是「二戰以來加拿大面臨的最大威脅」。

本文獲《觀察者網》授權轉載

