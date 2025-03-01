特朗普晤澤連斯基爆罵戰不歡而散　指對方不尊重美國取消記者會

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周五（2月28日）在白宮與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）舉行會面，惟二人在橢圓形辦公室會面時在記者面前爆發言語衝突。澤連斯基質疑特朗普偏幫俄羅斯，特朗普反指澤連斯基不尊重美國。二人爆發罵戰後不歡而散，白宮其後宣布取消會後記者會和礦產協議簽署儀式。



據路透社報道，澤連斯基要求美國做出安全承諾，公開挑戰特朗普對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的溫和態度，並反駁特朗普有關「烏克蘭城市已被三年戰爭夷為平地」的說法。

特朗普、萬斯與澤連斯基在白宮舉行會面時爆發罵戰：

特朗普和萬斯其後指澤連斯基「不尊重美國」，是在「拿第三次世界大戰做賭博」，並表示「要麼烏克蘭達成協議，要麼美國就退出這場戰爭」。特朗普強調，烏克蘭無權指揮美國如何看待衝突，澤連斯基「應該更加感恩」。

萬斯其後「火上加油」，指澤連斯基在白宮提出個人觀點是對特朗普與自己的不尊重。

今次會面雙方不歡而散，白宮官員指澤連斯基在會晤時提前離席。

特朗普隨後在旗下社交平台發文指澤連斯基不尊重美國，稱澤倫斯基還沒有準備好接受和平，指「當他準備好和平的時候再回來。」

特朗普在社交平台就今次與澤連斯基會晤聲明，稱確定澤倫斯基還沒有準備好接受和平。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

特朗普上任後逐步斡旋俄烏和平，他分別接觸兩國領導人，外界憂慮他或盡快達成停火不顧烏克蘭利益。歐洲領導人近期亦訪美與他商討，希望特朗普承諾為烏克蘭提供保護，或為歐洲欲進駐烏克蘭的「維和部隊」提供情報等戰略支援，不過特朗普屢次迴避此事，還指美烏礦產協議是安全保障。