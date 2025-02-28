馬克龍晤特朗普後向歐盟匯報　美媒：與會官員指訪美之行浪費時間

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）在2月24日俄烏戰爭爆發3周年之際，到訪美國白宮會見總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），他結束會面回到法國後隨即與歐盟官員匯報白宮行的情況。有美國媒體引述消息人士指，馬克龍未能得到特朗普保護烏克蘭安全的承諾，甚至有與會的歐盟外交官指馬克龍的華盛頓之行是「浪費時間」（a waste of time）。



美國政治新聞網站Politico歐洲版26日報道，一名聽取了馬克龍簡報的歐盟外交官表示，特朗普沒有就為烏克蘭提供安全保障做出任何明確的承諾，因此，在這個問題上，戰略模糊仍然存在。

特朗普在26日召開的內閣會議上談及俄烏局勢，聲稱：「我不會做出過多的安全保障。我們將讓歐洲來提供」。

2025年2月26日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓主持上任後首次內閣。 會議。（Reuters）

Politico的報道指，儘管美國明確表明不會派兵前往烏克蘭，歐洲依然希望美方能提供包括情報收集、防空和軍事運輸在內的支持。

據報道，一名與會歐盟的高級官員指馬克龍的訪美之行「是浪費時間」（This was a waste of time），另一名外交官員則表示歐洲目前「在這方面相當孤單」（We as Europe are in this rather alone now）。

2025年2月26日，法國巴黎，圖為馬克龍與歐盟舉行視像會議。（Reuters）

美國此前向烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）提議，指烏方可用境內50%礦產資源補償美國這幾年援烏資金，而美國將駐軍保護這些資源，澤連斯基此前拒絕但之後轉軚，他周五將會見特朗普。