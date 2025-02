馬克龍晤特朗普後向歐盟匯報　美媒：與會官員指訪美之行浪費時間

法國總統馬克龍(Emmanuel Macron,又譯馬克宏)在2月24日俄烏戰爭爆發3周年之際,到訪美國白宮會見總統特朗普(Donald Trump,又譯川普),他結束會面回到法國後隨即與歐盟官員匯報白宮行的情況。有美國媒體引述消息人士指,馬克龍未能得到特朗普保護烏克蘭安全的承諾,甚至有與會的歐盟外交官指馬克龍的華盛頓之行是「浪費時間」(a waste of time)。



美國政治新聞網站Politico歐洲版26日報道,一名聽取了馬克龍簡報的歐盟外交官表示,特朗普沒有就為烏克蘭提供安全保障做出任何明確的承諾,因此,在這個問題上,戰略模糊仍然存在。

特朗普在26日召開的內閣會議上談及俄烏局勢,聲稱:「我不會做出過多的安全保障。我們將讓歐洲來提供」。

2025年2月26日,美國總統特朗普(Donald Trump)在華盛頓主持上任後首次內閣。 會議。(Reuters)

Politico的報道指,儘管美國明確表明不會派兵前往烏克蘭,歐洲依然希望美方能提供包括情報收集、防空和軍事運輸在內的支持。

據報道,一名與會歐盟的高級官員指馬克龍的訪美之行「是浪費時間」(This was a waste of time),另一名外交官員則表示歐洲目前「在這方面相當孤單」(We as Europe are in this rather alone now)。

2025年2月26日,法國巴黎,圖為馬克龍與歐盟舉行視像會議。(Reuters)

美國此前向烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskiy)提議,指烏方可用境內50%礦產資源補償美國這幾年援烏資金,而美國將駐軍保護這些資源,澤連斯基此前拒絕但之後轉軚,他周五將會見特朗普。