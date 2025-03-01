墨西哥引渡29名毒梟至美國　期望避免關稅生效

墨西哥周五（2月28日）將29名販毒集團首腦引渡到美國，包括涉嫌在1985年殺害美國緝毒局（DEA）特工的Rafael Caro Quintero。誓言打擊美墨邊境非法販運芬太尼的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），早前重申3月4日將實施對墨西哥加徵25%關稅，外界關注重壓下墨西哥或想通過此舉談判免受關稅打擊。



Quintero當地時間下午1時出庭受審，拒絕認罪。美媒引述檢方指，這些被引渡到美國的毒梟面臨販毒等指控，部份涉及謀殺，一旦被定罪，Quintero卡洛昆特羅和其他人可能面臨死刑，檢方也會考慮以恐怖主義罪名起訴。

2025年2月28日，美國紐約，圖為緝毒局成員抵達紐約聯邦法院，引渡抵美的墨西哥毒梟Rafael Caro Quintero出席聆訊。（Reuters）

特朗普2月早前將6個墨西哥犯罪集團指認為外國恐怖組織，其中5名成員亦在這29名毒梟之中。

Quintero此前因涉嫌謀殺特工Enrique 「Kiki」 Camarena遭墨西哥逮捕判囚28年後獲釋，此後又在2022年被墨當局抓獲。Netflix早前推出的劇集《Narcos（毒梟）》就涉及有毒販殺害美國特工的劇情。

這29名在押毒梟中還包括多名具黑社會背景的高層，例如販毒集團前首腦Vicente Carrillo Fuentes，他旗下販毒集團位於德州邊境附近的墨西哥邊境城市華雷斯城（Ciudad Juárez）。美國早前還發現該地存在一個連通美國、用以輸送毒品與偷渡客的地下隧道。

2025年2月28日，美國紐約，法庭素描畫像顯示墨西哥毒梟Rafael Caro Quintero在紐約聯邦法院出庭受審。（Reuters）

墨西哥長年受毒品氾濫問題影響，一次性向美國引渡數量如此之多的疑犯十分罕見，前美國聯邦緝毒局國際行動負責人Mike Vigil指墨西哥希望引渡舉動能博得特朗普好感，以對關稅談判有積極影響。