特朗普萬斯批澤連斯基「不夠感恩」　外媒：多謝過N次

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）2月28日訪問白宮時，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）及副總統萬斯（JD Vance）唇槍舌劍，最終雙方「一拍兩散」。澤連斯基在會面被批評「對美國不夠感恩」，有外媒隨即fact check，指對方多年來都有一直感謝華府的支持。



萬斯在會面上質問澤連斯基「有沒有在這次會面說過謝謝？」認為對方應對美國及嘗試拯救烏克蘭的總統講幾句感激之言。

澤連斯基2月28日訪問白宮，與特朗普會面初時氣氛尚算融洽，但其後卻演變成罵戰。（Reuters）

澤連斯基回應指，自己已經說過很多次謝謝。特朗普之後認為，對方應該感恩，而且心存更多感激。

特朗普、萬斯與澤連斯基在白宮舉行會面時爆發罵戰：

天空新聞（Sky News）提到，特朗普和萬斯或是要求澤連斯基在會面上對自己或華府表達感恩。事實上，俄烏戰爭爆發前夕至今，澤連斯基多年來就至少有10次公開感謝美國政府和民眾，不過這些道謝都是上屆總統拜登（Joe Biden）執政時期出現。

而在這次會面不歡而散後，澤連斯基在社交平台X發文，感謝美國總統、國會及民眾的支持，他強調烏克蘭需要適當及長久的和平，大家正為此努力。他亦轉載多段歐洲領袖的帖文，感謝他們力撐烏克蘭。

澤連斯基其後受訪時則沒正面回應會否就今次外交爭議向特朗普致歉，國務卿魯比奧（Marco Rubio）坦言對這宗「亂局」感到不滿，他指特朗普畢生都是進行交易，但澤連斯基根本沒需要到白宮上演罵戰，因此懷疑對方是否有意達成和平協議。