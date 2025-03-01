特朗普晤澤連斯基爆罵戰　歐洲各國挺烏　意大利籲開峰會化解分歧

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）2月28日訪問白宮與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會晤，惟雙方會談時卻演變成罵戰。澤連斯基其後提早離場，雙方也沒有簽署烏克蘭礦產協議。對此，大多數歐洲國家表態支持烏克蘭，而意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）則指出，西方分裂沒好處，呼籲美國與歐洲立刻舉行峰會協調。



路透社報道，德國現任總理朔爾茨（Olaf Scholz）表示沒有人比烏克蘭公民更渴望和平，而這正是歐洲與烏克蘭共同尋求在俄烏戰爭上促成持久公正和平的理由。他強調：「烏克蘭可以依靠德國以及歐洲。」

2025年2月28日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）時爆發言語衝突。（Reuters）

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）則向記者表示，他認為歐洲、美國及其他盟國自戰爭爆後後幫助烏克蘭、制裁俄羅斯是正確的做法，現在繼續支持烏克蘭也同樣是正確的做法。

梅洛尼則發聲明表示西方世界每一次分裂都會使所有人變得更弱，圖利那些希望看到西方文明衰落的人，分崩離析對任何人都沒有好處。

梅洛尼呼籲，美國、歐洲國家和相關盟國必須立即召開峰會，坦誠地討論如何應對當前的巨大挑戰，先從西方世界近年共同捍衛的烏克蘭開始談起，再一起商量各種未來將面臨的挑戰。

這張設計圖片於2024年2月3日在比利時布魯塞爾拍攝，圖中可以看到一部手機上顯示着歐盟旗幟，背景則可看到烏克蘭國旗。（Getty）

西班牙、捷克、波蘭等歐洲國家領導人以及歐委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）也表態支持烏克蘭，然而匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）卻一反歐洲主流立場，在社交媒體X上稱強者創造和平，弱者引發戰爭，而特朗普當日就勇敢地捍衛了和平。