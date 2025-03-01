澤連斯基訪白宮爆罵戰　路透社：特朗普無意重啟礦產協議

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）2月28日訪問白宮，原定與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）簽署烏克蘭礦產協議，惟雙方會面時卻爆發罵戰，最終雙方不歡而散，礦產協議也沒簽成。一名白宮高級官員表示，特朗普目前無意重新審視或恢復協議。



美媒稱，在雙方爆發言語衝突後，特朗普認為澤連斯基「不適合談判」，並指示國務卿魯比奧（Marco Rubio）和國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）向烏方傳達信息，要求澤連斯基及其團隊離開。

路透社28日報道，該官員透露，澤連斯基的代表團在被要求離開白宮後，立即開始「懇求」簽署協議，但雙方最後沒簽署任何協議，原定於會後舉行的聯合紀者會及午餐也被取消。

2025年2月28日，美國華盛頓，特朗普在會晤時與澤連斯基爆發爭吵，雙方不歡而散，未能簽署美烏礦場協議，圖為被取消的聯合記者會大廳中空無一人的座位。（Reuters）

澤連斯基澤其後接受霍士新聞採訪時坦言，承認這種爭執對大家都沒好處，但並未直接回應是否應向特朗普道歉。