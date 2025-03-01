日本岩手縣山火持續4日吞噬1400公頃土地 規模逾30年最大
撰文：張涵語
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日本岩手縣（Iwate Prefecture）大船渡市山火持續四日，大火吞噬1,400公頃土地，規模是30多年來最大。當局下令疏散逾4000人，近100所房屋燒毀，至少一人死亡。
據共同社報道，這場火災面積超過1992年在北海道釧路的1,030公頃紀錄，成為自平成時代（從1989年持續到2019年）以來受災面積最大的森林火災。
岩手縣的山林火災發生頻率異常高且強度較大，氣象局自2月18日早晨起就向大船渡市發出乾旱天氣警告。
該地區最近幾週的降雨量也一直較低，2月份大船渡市該市僅有2.5毫米的降雨量，明顯低於前幾年該月的平均降雨量41毫米。
岩手縣周四（27日）發布野火警告，自今年年初以來該縣已報告10起野火。首相石破茂已就此次山火成立官邸對策室應對，並召開閣僚會議要求應對救災，消防廳也已緊急調動東京、千葉等共12都縣400多支隊伍增援。
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