日本大阪住宅金屬箱埋屍案　41歲男涉用水泥掩藏親戚7歲女兒遺體

日本大阪發生一宗駭人水泥封屍案。大阪府警今日（3月1日）宣布逮捕一名41歲無業男子。他涉嫌將一具兒童遺體放入金屬收納箱內並灌入水泥。男子被逮後透露，遺體為親戚的7歲女童。



綜合《讀賣電視台》等日媒報道，大阪府1日依據棄屍嫌疑逮捕41歲無業男子飯森憲幸。他涉嫌將水泥封住的兒童遺體，丟棄在大阪八尾市集合住宅。

警方指出，遺體發現時被水泥封在一個金屬收納箱（長約88厘米、寬約45厘米、高約35厘米）中，收在廚房的櫥櫃內，已經化為白骨。經過檢驗後，受害人為身高約1米的兒童，年齡與性別不明。

該住宅本來是飯森年邁父親的住處，他去年10月底遷出後，管理公司近日發現房內有一個可疑的收納箱，2月25日通報警方。警察到場時認為房內沒有血跡或異臭，判斷沒有異狀。但管理公司27日再次報警後，刑警28日確認收納箱後才發現臭味，使整起事件曝光。

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飯森接受警方調查時表示，他在去年11月初將金屬箱運到該處，遺體在十多年前就以水泥封住。飯森透露箱中遺體是親戚委託他照顧的7歲女，他過去曾因女童不聽話而動粗。

警方正在盡速確認遺體的身分，今後將詳細調查棄屍的手法與動機，同時也將殺人事件的可能性納入考量。

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