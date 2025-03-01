BTS防彈少年團Jin慘遭強吻　韓國警方要求日本大媽粉絲接受調查

韓國天團BTS防彈少年團的成員Jin去年在退伍後的一場公開活動上，遭一名日本女粉絲當眾騷擾強吻，此舉惹怒了BTS的廣大粉絲，有人對她提出刑事訴訟，韓國警方已要求她到案說明。



防彈少年團的成員Jin去年在活動上遭粉絲強吻。（instagram）

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這宗事件發生在2024年6月，當時Jin在退伍後的隔天舉辦粉絲見面會，有3千名粉絲前去支持偶像，其中1千名幸運粉絲還可以上台和Jin擁抱。

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在長達3小時的「擁抱馬拉松」中，獲得擁抱機會的粉絲們排隊逐一上台，其中一名50多歲的日本女粉絲竟然藉著這個機會，不但抱了Jin，還偷襲強吻，而Jin則是快速扭轉臉。由當時的影片可以看到，被偷襲的當下Jin露出相當不舒服的表情。

防彈少年團的成員Jin去年在活動上遭粉絲強吻。（youtube）

事後該名女粉絲還在自己的社群帳號上發文炫耀，稱自己親到了Jin的脖子，還說Jin的「皮膚非常柔軟」。

這一吻激怒了其他BTS粉絲，有人因此對她提出刑事訴訟，導致韓國警方展開調查，由於嫌犯可能是日本人，於是韓國警方向國際刑警組織提出國際合作調查請求，經過約7個月的時間，才在日本方面的協助下確認了該名女子的身份，並已要求她出面接受有關公共場所性騷擾指控的訊問。

據悉Jin可能會以受害者身分被傳召協助調查，目前BTS 的經紀公司 HYBE尚未對此發表評論。

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