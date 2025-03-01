韓國「三一節」數十萬人上街　尹錫悅支持者與反對者分別集會示威

3月1日是韓國反抗日本殖民統治的「三一獨立運動」紀念日，支持和反對彈劾總統尹錫悅的兩派民眾在首爾光化門和汝矣島一帶舉行大規模集會，警方估算集會人數達數十萬。



2025年3月1日，韓國大批市民上街，分別表達支持或反對尹錫悅，圖為支持尹錫悅的民眾舉牌，要求釋放總統（NurPhoto via Getty Images）

據韓聯社報道，由保守派活動人士全光勳牧師（Jeon Kwang-hoon）和保守派基督教團體「拯救韓國」領導的集會，於下午1時在首爾市中心的光化門和首爾西部的汝矣島附近展開，反對彈劾尹錫悅。

據警方初步估計，截至下午2時30分，共有11萬人聚集在這兩個集會場所，且仍有許多人陸續抵達。執政黨國民力量黨的數十名議員也出席了在汝矣島舉行的集會。

與此同時，韓國最大反對黨民主黨和其他四個反對黨於下午3點30分，在距離保守派集會地點僅1公里的首爾市中心舉行集會，要求罷免尹錫悅。據警方估計，民主黨領袖李在明是參加安國站（Anguk）附近集會的1.3萬名民眾之一。