加沙停火首階段將屆滿　以色列與哈馬斯談判陷僵局恐難推進

以色列與哈馬斯1月19日達成停火協議，其中有關互相釋放在囚人士的為期六周的首個階段即將在當地時間周六（3月1日）結束。以哈雙方派員周五在埃及開羅就後續協議進行談判，哈馬斯指關乎戰後治理的第二階段的談判暫無進展。美媒分析，雙方未能就關鍵問題達成一致，因而難以推動後續談判。



報道指以色列希望維持首階段停火協議，維持加沙駐軍並通過與哈馬斯交換在囚巴人以讓剩餘以色列人質盡數獲釋；而哈馬斯則希望盡快進入第二階段停火，令以軍按協議撤出加沙推動持久停火。

以色列認為目前仍有24名本國人質倖存在加沙。英國廣播公司（BBC）報道稱，以色列人員在周五開展的會談當晚回國，預料將以遙距方式進行餘下談判，據悉將在周六晚重啟。

2025年3月1日，加沙地帶，圖為巴勒斯坦人在南部城市拉法的廢墟旁吃開齋飯結束齋戒。（Reuters）

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示，正密切關注局勢發展，呼籲各方盡一切努力，防止再發生敵對行動，以免造成災難後果。