美媒：以色列不會從「費城走廊」撤軍　後續發展五大猜測

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）第一階段停火協議即將於本周六（3月1日）到期。美媒26日引述消息報道，以色列將不會按照與哈馬斯第二階段停火協議的要求，從加沙和埃及的邊境地帶撤軍。



據《耶路撒冷郵報》報道，根據當前達成的停火協議，以色列應在停火第42天、即3月2日開始從位於加沙和埃及的邊境地帶的「費城走廊」（Philadelphi Corridor）撤軍，並在停火的第50天、即3月10日前完成全部撤離。但美媒及《以色列時報》引述消息指，以色列將不會從「費城走廊」撤軍。

2005年9月11日，等待從加沙走廊南部與埃及邊境的「費城走廊」撤軍命令的以色列軍人，在以色列所建的防護屏障旁拍照留念。（Getty）

以色列消息人士稱：「我們不會允許殺人犯哈馬斯的卡車和步槍在我們的邊境徘徊，我們也不會讓他們又一次通過走私強化自己。」

消息人士還透露，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）周四會召開會議，「決定是否派遣代表團繼續第二階段的談判——以及授予代表團什麼任務」。據指內塔尼亞胡更希望能直接延長停火第一階段的要求，並在無需撤離加沙的情況下確保更多人質獲釋。

根據哈馬斯一份聲明指，確保釋放餘下人質的「唯一方法 」是談判和遵守協議。