加沙首階段停火屆滿　以色列同意美國方案延長數日停火

以色列與哈馬斯1月19日達成停火協議，其中有關互相釋放在囚人士的為期六周的首個階段在周六（3月1日）結束。以色列在首階段屆滿數分鐘後表示，採納美國中東特使威特科夫（Steve Witkoff）方案，在逾越節和齋戒月期間延長首階段的停火，以空出時間與哈馬斯就第二階段停火展開進一步談判。



路透社報道，以色列總理辦公室表示，將根據威特科夫方案，在延長首階段停火協議的第一天釋放一半的在囚巴人，而一旦達成永久停火，就會釋放餘下人質。以色列認為目前仍有24名本國人質倖存在加沙，希望通過交涉換回剩餘被哈馬斯扣留的以色列人質。

齋戒月由2月28日開始持續至3月29日，而逾越節會在4月19日結束。哈馬斯目前尚未回應以色列，未知會否接受美國方案。以色列還強調，若哈馬斯同意美國方案，將立即與哈馬斯就餘下停火協議進行談判，並指若以方認為談判無效，則會在42日後重燃戰火。

2025年3月1日，加沙地帶，圖為巴勒斯坦人在南部城市拉法的廢墟旁吃開齋飯結束齋戒。（Reuters）

美媒分析，以色列希望通過維持首階段停火協議，與哈馬斯交換在囚巴人以讓剩餘以色列人質盡數獲釋；而哈馬斯則希望盡快進入第二階段停火，令以軍按協議撤出加沙推動持久停火。