Gene Hackman心臟起搏器最後記錄是「這天」　警：疑為死亡時間

荷里活95歲知名演員、奧斯卡影帝真赫曼（Gene Hackman，又譯金．哈克曼）與63歲妻子Betsy Arakawa陳屍位於美國新墨西哥州（New Mexico）的住所，兩人飼養的一隻寵物犬也死於家中。有關部門（2月28日）表示，兩人可能於9天前死亡。



警長Adan Mendoza會見傳媒時稱，透過檢查真赫曼的心臟起搏器，病理學家確定這個裝置最後一次記錄是發生在2月17日，推測夫婦二人是在這天逝世。

1991年3月，真赫曼（Gene Hackman）與女兒萊斯莉（Leslie Hackman）一同出席電影首映禮（Getty）

真赫曼與前妻所生的女兒萊斯莉（Leslie Hackman）向傳媒指，自己有數年未與父親見面，但有保持聯絡，她形容父親生前開始記憶力衰退，不過身體非常健康，每週定期做瑜伽與普拉提（Pilates）。但她也承認，上一次與真赫曼通話是數個月前。

由於真赫曼已達95歲高齡，萊斯莉稱對父親離世早有心理準備，但對於父親第二任妻子、63歲的Betsy Arakawa也一同死亡，她感到非常震驚，「我們不明白發生了什麼。」

1993年3月，真赫曼（Gene Hackman）與妻子Betsy Arakawa出席奧斯卡頒獎禮（Getty）

萊斯莉推測真赫曼夫婦死亡是否與一氧化碳中毒有關，但據報消防部門到現場測試，未發現氣體洩漏迹象。提供天然氣服務的公司也指檢查對住宅內外管道，無發現問題。

警方指，兩遺體沒有外傷，均呈腐爛迹象，據霍士新聞報道，真赫曼妻子的遺體腐爛，臉部腫脹，手腳出現風乾的「木乃伊化」（mummification），真赫曼遺體也出現一樣的腐爛迹象。

圖為2025年2月27日，荷里活男星真赫曼（Gene Hackman）位於美國新墨西哥州聖達菲的寓所社區入口。（Reuters）

根據申請搜查令的文件列出，屍體由維修工人發現，住所沒有遭強行闖入跡象。警方尚未懷疑事涉及謀殺，但確切死因未確定，認為事件性質可疑，將徹底調查。

霍士新聞報道，根據取得的維修工人報案錄音，工人當時慌忙地向接線員講述看到屋內有一、兩具屍體，催促「請盡快派人過來」，並反復哭喊着說「該死」（Damn），又說「他們動也不動！趕快派人過來吧！」

1993年1月，真赫曼（Gene Hackman，右）與奇連伊士活（Clint Eastwood）在美國加州出席電影頒獎禮活動（Getty）

警方之後先在廚房附近發現真赫曼，再在浴室發現其妻子及一頭德國牧羊犬，浴室的櫃檯上散落藥片，及有一個打開的藥瓶。住所還有另外兩隻仍活着的狗隻，一頭在Betsy Arakawa陳屍的浴室，另一頭在屋外。

真赫曼（Gene Hackman）1970年代初出演《密探霹靂火》（The French Connection），並憑此片奪得影帝（電影劇照）

真赫曼1930年生於美國加州，從影逾60年。他曾五度獲得奧斯卡獎項提名，兩度勝出，包括1972年憑警匪片《密探霹靂火》（The French Connection）贏得奧斯卡最佳男主角獎，1993年憑奇連伊士活（Clint Eastwood）執導的《豪情蓋天》（Unforgiven）贏得最佳男配角獎。

↓ 《密探霹靂火》預告片 ↓

他也有出演經典電影如《海神號遇險記》（The Poseidon Adventure）、在1978年《超人》（Superman）飾演反派角色Lex Luthor等。