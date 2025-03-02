真赫曼夫婦離奇陳屍案　警指不涉一氧化碳中毒　妻藥物成調查重點

荷里活95歲知名演員、奧斯卡影帝真赫曼（Gene Hackman，又譯金．哈克曼）與63歲妻子Betsy Arakawa及家中一隻寵物犬離奇陳屍位於美國新墨西哥州（New Mexico）的住所，至今死因尚待調查。家屬曾推測是否氣體泄漏致死，但警方3月1日表示，檢測顯示不涉一氧化碳中毒。警方稱，在真赫曼妻子遺體附近發現的藥物會是調查重點。



警方2月26日接獲報告後發現兩人的遺體，聖塔菲縣警長Adan Mendoza最新會見傳媒時稱，透過檢查真赫曼的心臟起搏器，病理學家確定這個裝置最後一次記錄是發生在2月17日，推測夫婦二人是在這天逝世。

真赫曼（Gene Hackman）1995年出演電影《紅潮風暴》（Crimson Tide）（REUTERS/Stringer）

真赫曼與前妻所生的女兒萊斯莉（Leslie Hackman）早前向傳媒指，對父親與第二任妻子、63歲的Betsy Arakawa一同身亡一事感到震驚，她曾推測是否與一氧化碳中毒有關，但提供天然氣服務的公司指檢查對住宅內外管道後，無發現問題。

聖塔菲縣警方最新也向傳媒表示，兩具遺體的一氧化碳（carbon monoxide）檢測結果為陰性。

警長稱這對夫婦非常注重私隱，屋內屋外都沒有閉路電視。但警方目前判斷事件不涉及謀殺。

1991年3月，真赫曼（Gene Hackman）與女兒萊斯莉（Leslie Hackman）一同出席電影首映禮（Getty）

根據早前的搜查令文件，屍體先由維修工人發現，住所沒有遭強行闖入跡象。警方到場後先在廚房附近發現真赫曼，再在浴室發現其妻子及一頭德國牧羊犬，浴室的櫃檯上散落藥片，及有一個打開的藥瓶。住所還有另外兩隻仍活着的狗隻，一頭在Betsy Arakawa陳屍的浴室，另一頭在屋外。

警方1日重申，兩具遺體都沒有外傷，但看來兩人都是突然跌到地上。

警長又透露，把真赫曼妻子遺體附近的藥物列為非常重要的證據，並稱「我們正在特別檢查這些藥丸，還有可能存在於住所內的其他藥物。這是值得關注的事情。」

1993年3月，真赫曼（Gene Hackman）與妻子Betsy Arakawa出席奧斯卡頒獎禮（Getty）

據警方早前指，兩遺體均呈腐爛迹象，霍士新聞報道，真赫曼妻子的遺體腐爛，臉部腫脹，手腳出現風乾的「木乃伊化」（mummification），真赫曼遺體也出現一樣的腐爛迹象。

圖為2025年2月27日，荷里活男星真赫曼（Gene Hackman）位於美國新墨西哥州聖達菲的寓所社區入口。（Reuters）