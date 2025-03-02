英政客軍方領袖籲推遲特朗普國事訪問　斥對方行為可恥及欺凌

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）2月27日與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會晤，並以英王查理斯三世（King Charles III）的名義邀請特朗普破格對英國進行第二次國事訪問。但在烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）與特朗普在白宮會面時發生激烈爭吵後，英國有政客指責特朗普的行為是公開欺凌，呼籲直到特朗普就烏克蘭的安全作出保障為止前，推遲其國事訪問。



據《每日郵報》和英國廣播公司（BBC）報道，影子內政大臣克恩斯（Alicia Kearns）表示：「國事訪問應給我們最可敬的盟友，而非用來討好。」她認為，這次爭吵在美國對其盟友的堅定承諾得到保證之前，不應進行任何國事訪問。

蘇格蘭民族黨 (SNP) 外交事務發言人金尼斯（Stephen Gethins）稱特朗普的行為「荒誕」、是對澤連斯基的「欺凌」，「一個更大的國家對一個正在為其生存而掙扎的小國群起而攻之」。

2025年2月27日，華盛頓白宮橢圓形辦公室，總統特朗普（Donald Trump）與英國首相施紀賢（Keir Starmer，不在圖中）時，手持一封來自英王查理斯（King Charles III）的親筆信。（Reuters）

英國前國防部長埃爾伍德（Tobias Ellwood）：「如果美國的外交政策從長期支持烏克蘭轉向與俄羅斯的安全目標一致，將國王放在接待總統的位置是不適當的。」

前陸軍指揮官Hamish de Bretton-Gordon指責特朗普和萬斯（JD Vance）麻木不仁、懦弱自大，稱「相信國王不會想要招待（特朗普），他目前似乎站在邪惡而非善良的一方。」