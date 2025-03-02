特朗普下令對進口木材進行關稅調查　加拿大或將交新稅

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周六（3月1日）下令開展新的貿易調查，可能對進口木材徵收更多關稅，其中包括對加拿大軟木材徵收現有關稅，以及對所有加拿大和墨西哥商品徵收25%的關稅，該決定將於下週生效。



這是特朗普一週內發起的第三次新關稅調查，他簽署一份備忘錄，命令商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）根據《1962年貿易擴展法》第232條對美國木材進口展開國家安全調查。特朗普也利用該貿易法對全球鋼鐵和鋁徵收進口關稅。

2025年2月25日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。（Reuters·）

路透社報道，本次調查涵蓋由木材製成的衍生產品，包括由美國出口木材製成的貨品。

該命令稱商務部的調查必須在270天內完成。特朗普還下令在90天內採取新措施來增加國內木材供應。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）表示，調查將抵消加拿大、德國和巴西等大型木材出口國的行動，他說這些國家「以犧牲我們的經濟繁榮和國家安全為代價，向我們的市場傾銷木材」。

加拿大 美國 國旗 （Reuters）

有官員表示，此次調查產生的任何關稅都將添加到現有的對加拿大軟木材徵收的14.5%的反傾銷和反補貼稅中。