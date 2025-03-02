與特朗普撕破臉後返歐洲「取暖」　施紀賢熱烈歡迎私下卻給1警告

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周五（2月28日）與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮會面時發生激烈罵戰後，前往英國訪問時獲英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）（Keir Starmer）的熱情款待。不過英媒透露，施紀賢私下警告澤連斯基，烏克蘭的和平之路必須透過白宮。



報道指，施紀賢在唐寧街擁抱澤連斯基，熱烈歡迎他的到來，但私底下，施紀賢警告澤連斯基和其他歐洲領導人，烏克蘭的和平之路必須通過白宮。

這間傳媒引述了解談話內容的人士透露，施紀賢敦促澤連斯基與特朗普達成協議，允許美國分享烏克蘭部份礦產資源。

澤連斯基周六飛抵英國進行訪問並與施紀賢會面，施紀賢在首相官邸前以擁抱歡迎澤連斯基，重申英國對烏克蘭的堅定支持，指英國將始終與烏克蘭站在一起。